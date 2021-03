FEsta privata in casa a Pordenone. Multati 5 ragazzi (Di sabato 27 marzo 2021) Qinque ragazzi, di età compresa fra i 21 e i 23 anni, intenti a trascorrere la serata insieme e senza indossare la mascherina, sono stati sanzionati dalla Polizia di Pordenone che è accorsa nell’abitazione su richiesta di alcuni vicini, infastiditi dai rumori della FEsta privata in corso.I partecipanti all’evento dovranno pagare 400 euro ciascuno di multa. Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, considerati gli eventi accaduti la notte scorsa – oltre al party, la Squadra Volante è intervenuta in un’abitazione per un’overdose da eroina – ha lanciato un monito ai ragazzi, “affinché evitino comportamenti e atteggiamenti come quelli verificatisi, nell’interesse e per la salvaguardia non solo della propria salute, ma anche per quella delle altre persone, soprattutto in un periodo ... Leggi su udine20 (Di sabato 27 marzo 2021) Qinque, di età compresa fra i 21 e i 23 anni, intenti a trascorrere la serata insieme e senza indossare la mascherina, sono stati sanzionati dalla Polizia diche è accorsa nell’abitazione su richiesta di alcuni vicini, infastiditi dai rumori dellain corso.I partecipanti all’evento dovranno pagare 400 euro ciascuno di multa. Il Questore di, Marco Odorisio, considerati gli eventi accaduti la notte scorsa – oltre al party, la Squadra Volante è intervenuta in un’abitazione per un’overdose da eroina – ha lanciato un monito ai, “affinché evitino comportamenti e atteggiamenti come quelli verificatisi, nell’interesse e per la salvaguardia non solo della propria salute, ma anche per quella delle altre persone, soprattutto in un periodo ...

Advertising

milanomagazine : Bolzano, intervento ella Polizia per una festa privata in centro in cui girava droga - - Consuelorenzon : Non so se hai avuto più palle per dichiarare che stai organizzando una festa privata o per richiedere la presenza e… - tabletquotidia2 : PORDENONE: FESTA PRIVATA IN CASA, 9 GIOVANI SANZIONATI - VoceDelTrentino : Festa privata in centro a Merano: 22enne denunciato per spaccio - - alto_adige : Festa con droga in una casa privata a Merano: denunciato un 22enne e multati tutti i partecipanti per violazione de… -

Ultime Notizie dalla rete : FEsta privata Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo: matrimonio in vista? L' ex calciatore e la bellissima influencer hanno anticipato i particolari delle loro nozze: si sposeranno in Calabria e la loro festa sarà molto semplice e privata, con soltanto una cinquantina di ...

Merano, sequestro di droga in una festa privata Il party organizzato in barba alle norme anti covid in un appartamento del centro. Denunciato un 22 enne che si è qualificato come spacciatore Credits

Covid: festa privata tra ragazzi, Polizia multa trasgressori Agenzia ANSA Una festa con lo slogan «Dare vita, dà vita». Testimonianze, storie, analisi e riflessioni Più che un Festival, una... festa. «Dare vita, dà vita» ne è lo slogan e chi ha dubbi può andarsi a rivedere su Youtube Maria Pollacci, ostetrica, novantasei anni, che ha fatto nascere quasi 8mila bam ...

La felicità di chi lavora non può dipendere dalle concessioni del capo Il 20 marzo ricorreva la “Giornata Mondiale della Felicità”, con cui si vuole ricordare che la ricerca della felicità è uno degli scopi fondamentali dell’Umanità. Nel pensare a questa festa mi è venut ...

L' ex calciatore e la bellissima influencer hanno anticipato i particolari delle loro nozze: si sposeranno in Calabria e la lorosarà molto semplice e, con soltanto una cinquantina di ...Il party organizzato in barba alle norme anti covid in un appartamento del centro. Denunciato un 22 enne che si è qualificato come spacciatore CreditsPiù che un Festival, una... festa. «Dare vita, dà vita» ne è lo slogan e chi ha dubbi può andarsi a rivedere su Youtube Maria Pollacci, ostetrica, novantasei anni, che ha fatto nascere quasi 8mila bam ...Il 20 marzo ricorreva la “Giornata Mondiale della Felicità”, con cui si vuole ricordare che la ricerca della felicità è uno degli scopi fondamentali dell’Umanità. Nel pensare a questa festa mi è venut ...