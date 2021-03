Draghi ci ha sbattuto in faccia il fallimento del parlamentarismo (Di sabato 27 marzo 2021) Il governo Draghi è una buona notizia. Se non altro perché ci siamo parzialmente liberati dai dilettanti al potere, di chi ha inteso guidare il Paese attraverso la non decisione, il rinvio permanente, in ossequio al principio da ministeriale «non fare oggi quello che puoi fare domani». Ovviamente Mario Draghi pone anche tutta una serie di criticità, che Giorgia Meloni ha in buona parte già evidenziato e che anche a sinistra (Tomaso Montanari sul Fatto) hanno avuto modo di notare. E sono curiosi gli attacchi alla leader di Fratelli d’Italia, rea di non voler sostenere il governo di tutti. Curioso che provenga proprio dai «maestrini di democrazia» la critica a chi si oppone a un governo di tutti, nella pretesa assurda di avere una maggioranza senza opposizione.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2021La crisi irreversibile ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 marzo 2021) Il governoè una buona notizia. Se non altro perché ci siamo parzialmente liberati dai dilettanti al potere, di chi ha inteso guidare il Paese attraverso la non decisione, il rinvio permanente, in ossequio al principio da ministeriale «non fare oggi quello che puoi fare domani». Ovviamente Mariopone anche tutta una serie di criticità, che Giorgia Meloni ha in buona parte già evidenziato e che anche a sinistra (Tomaso Montanari sul Fatto) hanno avuto modo di notare. E sono curiosi gli attacchi alla leader di Fratelli d’Italia, rea di non voler sostenere il governo di tutti. Curioso che provenga proprio dai «maestrini di democrazia» la critica a chi si oppone a un governo di tutti, nella pretesa assurda di avere una maggioranza senza opposizione.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2021La crisi irreversibile ...

Advertising

PietroFerrari73 : RT @IlPrimatoN: Mario Draghi ha sbattuto in faccia a tutti noi la crisi del sistema - Nikolao28185737 : RT @IlPrimatoN: Mario Draghi ha sbattuto in faccia a tutti noi la crisi del sistema - IlPrimatoN : Mario Draghi ha sbattuto in faccia a tutti noi la crisi del sistema - pborghilivorno : #controcorrente la popolarità del governo non migliora, perché passato il disperato entusiasmo per non avere sbattu… - silay110372 : @Ste_Mazzu M.T.Meli; ' Draghi, ha trovato queste difficoltà, perchè non c'era un piano vaccinale, le regioni, fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sbattuto Milioni di dosi del vaccino Astrazeneca nel mirino dei Nas. Continuano le verifiche sulle fiale scovate nello stabilimento di Anagni ...vicenda ha minato la fiducia nei confronti della multinazionale tanto che il premier Mario Draghi , ... alimentari e forestali, Stefano Patuanelli , che ieri ha sbattuto i pugni affermando che "va ...

Quel leader sempre poco leader Aveva puntato come un matto sul Conte tre e si ritrova invece col castigamatti Draghi che chiama ... ha avuto come uno scatto isterico, ha sbattuto il pungo sul tavolo, ha urlato basta e ha giocato l'...

Draghi ci ha sbattuto in faccia il fallimento del parlamentarismo Il Primato Nazionale Vaccini, Draghi vuole commissariare Ursula 00:00 Ormai siamo in lockdown perenne e completamente assuefatti. Ci chiudiamo a casa e gridiamo allo scandalo per la movida selvaggia... 03:20 Le mamme e Lombardia e Toscana annaspano sui vaccini, i ...

"Fare da soli" con i vaccini per salvare le vite e l'Italia La Regione Lazio è arrivata a vaccinare la mia classe d’età, il 1949. Le vaccinazioni sono riprese a pieno ritmo, anche con AstraZeneca. Ieri si sono vaccinati i Commissari, il generale Figliuolo e Cu ...

...vicenda ha minato la fiducia nei confronti della multinazionale tanto che il premier Mario, ... alimentari e forestali, Stefano Patuanelli , che ieri hai pugni affermando che "va ...Aveva puntato come un matto sul Conte tre e si ritrova invece col castigamattiche chiama ... ha avuto come uno scatto isterico, hail pungo sul tavolo, ha urlato basta e ha giocato l'...00:00 Ormai siamo in lockdown perenne e completamente assuefatti. Ci chiudiamo a casa e gridiamo allo scandalo per la movida selvaggia... 03:20 Le mamme e Lombardia e Toscana annaspano sui vaccini, i ...La Regione Lazio è arrivata a vaccinare la mia classe d’età, il 1949. Le vaccinazioni sono riprese a pieno ritmo, anche con AstraZeneca. Ieri si sono vaccinati i Commissari, il generale Figliuolo e Cu ...