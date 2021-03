Damascelli e Dazn | “Hanno perso gli utenti | in Italia la connessione media più lenta d’Europa”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 27 marzo 2021) Al Giornale non sono stati felicissimi dell’esito della partita sui diritti tv della Serie A. Tonyscrive che a perdere sono soprattutto glivinto tutti. Egli abbonati. (…) Glidevono accettare scelte dettate dalla crisi contabile dei club ma che alla crisi economica dei cittadini nonalcun interesse. Anzi. Chi vorrà vedere la serie A dovrà sottoscrivere un contratto con-Tim e non certo ai canoni attuali. Sempre che non si appalesino nuovi competitor. Chi vorrà godersi la champions league dovrà prolungare l’accordo con Sky. Per aggiungere la sbornia di denari, a settembre per molti sarà opportuno cambiare il televisore per ricevere il segnale del digitale terrestre. Più che di un bonus sarebbe ...