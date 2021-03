Covid: tampone per chi viaggia da Francia a Spagna via terra (Di sabato 27 marzo 2021) La Spagna richiederà un tampone anti - Covid a chi arriva da zone a rischio della Francia per via terrestre: lo stabilisce un ordine del ministero della Sanità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il test eseguito sarà molecolare e realizzato entro le 72 ore precedenti all'arrivo in Spagna. Saranno esclusi da quest'obbligo gli autotrasportatori, i transfrontalieri e i ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 marzo 2021) Larichiederà unanti -a chi arriva da zone a rischio dellaper via terrestre: lo stabilisce un ordine del ministero della Sanità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il test eseguito sarà molecolare e realizzato entro le 72 ore precedenti all'arrivo in. Saranno esclusi da quest'obbligo gli autotrasportatori, i transfrontalieri e i ...

Covid: tampone per chi viaggia da Francia a Spagna via terra La Spagna richiederà un tampone anti - covid a chi arriva da zone a rischio della Francia per via terrestre: lo stabilisce un ordine del ministero della Sanità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il test eseguito sarà molecolare e realizzato entro le 72 ore precedenti all'arrivo in Spagna.

Sicilia bloccata dal covid, untore l'autista del Ragioniere, casta in allarme: ma Micciché poteva risparmiarsela Alla notizia del caso covid, il presidente si sarebbe visto costretto a sciogliere i lavori. In ... Il ragioniere generale ha già fatto il tampone, aspetta l'esito previsto per martedì"

Covid: tampone per chi viaggia da Francia a Spagna via terra - Europa ANSA Nuova Europa Da Trani alla magica Islanda, viaggio al tempo del Covid «In Islanda tutto è fantastico. Sono arrivato da poche ore e dopo i cinque giorni di quarantena obbligatoria potrò incontrare i partecipanti a questo viaggio in sicurezza nell’era Covid». Così al tele ...

Coronavirus oggi: bollettino covid 27 marzo. I contagi delle Marche Ancona, 27 marzo 2021 - Torna sopra i 700 (723; ieri erano stati 674) il numero giornaliero di contagi da coronavirus nelle Marche e il rapporto tra positivi e test di nuova diagnosi sale al 22,7%. Lo ...

