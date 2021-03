Covid | “situazione critica negli ospedali di Bari | Lecce e Taranto” | in Puglia più di 2mila ricoverati | pazienti trasferiti in altre province

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 marzo 2021) Glidisono al collasso. Con oltrepersone ricoverate nelle strutture sanitarie della, la Regione è stata costretta ad attivare i trasferimenti deiine continua la corsa a riconvertire i reparti per accogliere i positivi che necessitano dizzazione. Con i dati odierni si arriverà a sfiorare il 50% dei posti in area medica occupati da. Come spiegato da un servizio del TgR Rai, il Dipartimento Salute non nasconde la preoccupazione per il momento più difficile da inizio pandemia per la. Unaassai delicata, come raccontato da ...