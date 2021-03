Brooklyn Nets, Harden è sicuro:”Sono io l’Mvp” (Di sabato 27 marzo 2021) James Harden sta diventando sempre più imprescindibile per i Brooklyn Nets che con il suo arrivo non hanno quasi mai smesso di vincere ed ora si candidano seriamente alla vittoria del titolo Nba. In virtù delle sue magie e record(ha superato Larry Bird nella classifica dei giocatori con il maggior numero di punti), la loro stella si autoproclama miglior giocatore della stagione. James Harden Mvp della stagione? Stando ai numeri sicuramente sì. Per la trentunesima volta in carriera ha realizzato 40 punti ed è andato in doppia cifra anche nei rimbalzi, avvicinandosi a Robertson e Micheal Jordan, gli unici ad aver collezionato più gare con 40 punti e 10 rimbalzi nella storia dell’Nba. Dal suo arrivo a Brooklyn, dopo un inizio di stagione travagliato con gli Houston Rockets, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Jamessta diventando sempre più imprescindibile per iche con il suo arrivo non hanno quasi mai smesso di vincere ed ora si candidano seriamente alla vittoria del titolo Nba. In virtù delle sue magie e record(ha superato Larry Bird nella classifica dei giocatori con il maggior numero di punti), la loro stella si autoproclama miglior giocatore della stagione. JamesMvp della stagione? Stando ai numeri sicuramente sì. Per la trentunesima volta in carriera ha realizzato 40 punti ed è andato in doppia cifra anche nei rimbalzi, avvicinandosi a Robertson e Micheal Jordan, gli unici ad aver collezionato più gare con 40 punti e 10 rimbalzi nella storia dell’Nba. Dal suo arrivo a, dopo un inizio di stagione travagliato con gli Houston Rockets, ...

