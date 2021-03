Almanacco del 27-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 marzo 2021)del giorno siamo a venerdì 26 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santo Emanuele un antichissimo nome biblico deriva dall’ebraico in Manuele con il significato di Dio con noi dice il proverbio per la Vergine Annunziata ogni erba fa insalata sono una pioggia Bravo Rocco Barocco Daiana Ross Noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 26 marzo 1842 a Montevideo in Uruguay Giuseppe Garibaldi sposa la sudamericana Anita 26 marzo 1923 l’Italia inizia la costruzione di quello che sarà la prima autostrada del mondo la milano-laghi 26 marzo del 2012 per la prima volta un uomoin solitaria il fondo della fossa della Marianne il punto più profondo di tutti gli oceani a farlo è stato James Cameron pensa il regista di Titanic Titanic che chiamarsi voglia ti lascio con la parola di Catone fuggi le chiacchiere Per non essere reputato un loro ...