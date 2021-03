Abisso e redenzione dell’angelo caduto del rock

Leggi su linkiesta

(Di sabato 27 marzo 2021) Questo album è uno dei più clamorosi ritorni della storia delda parte di quella che si può considerare a tutti gli affetti una survivor. Sopravvissuta a 15 anni di vita passati, più che nella corsia di sorpasso, direttamente contromano: prima pop singer di successo e un lustro da fidanzata di Mick Jagger negli anni più turbulenti degli Stones, poi un lustro di vagabondaggio e tossicodipendenza. Poi all’improvviso e inaspettato, un piccolo capolavoro: un disco crudo, ogni pezzo scelto con cura, con un suono lontano mille miglia da quello di cantante pop che l’aveva portata al grande successo. Anche la voce, mutata in roca, fragile, non molto dinamica ma emotiva. È la voce di un’altra persona. Un album deep blue come la sua copertina, quella sigaretta accesa unico segnale di luce in un mondo scuro, pieno di ombre. Una trasformazione che fa fare a Marianne, l’angelo ...