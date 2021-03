Virus cinese, macché… la macchina della propaganda in Cina vuole far dimenticare Wuhan (Di venerdì 26 marzo 2021) Virus cinese, ma quando mai… La Cina vuole far dimenticare tutto. Una inchiesta di Le Monde racconta come la Cina si stia impegnando in una “potente campagna di propaganda statale, i cui contorni completi non sono ancora noti” per far scordare all’opinione pubblica che proprio a Wuhan è iniziato l’incubo del Covid che si è poi allargato all’intero pianeta. La Cina ritarda le informazione sul Virus e il mondo ne paga le conseguenze A Ginevra, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), causa i ritardi nelle informazioni da parte della Cina, attenderà tre mesi per annunciare al mondo che una micidiale polmonite da coronaVirus minacciava l’umanità. Solo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021), ma quando mai… Lafartutto. Una inchiesta di Le Monde racconta come lasi stia impegnando in una “potente campagna distatale, i cui contorni completi non sono ancora noti” per far scordare all’opinione pubblica che proprio aè iniziato l’incubo del Covid che si è poi allargato all’intero pianeta. Laritarda le informazione sule il mondo ne paga le conseguenze A Ginevra, l’Organizzazione mondialesanità (OMS), causa i ritardi nelle informazioni da parte, attenderà tre mesi per annunciare al mondo che una micidiale polmonite da coronaminacciava l’umanità. Solo ...

