Videogiochi e cloud gaming: secondo uno studio il mercato dovrebbe generare $1,4 miliardi nel 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Newzoo ha pubblicato un nuovo studio sul cloud gaming che riporta che il mercato dovrebbe generare 1,4 miliardi di dollari entro la fine del 2021. I ricavi dei servizi di cloud gaming quest'anno potrebbero essere più del doppio rispetto al 2020 ($633 milioni). Lo scorso settembre, Newzoo aveva previsto per il 2020 un totale di 585 milioni di dollari di ricavi dal cloud gaming.

