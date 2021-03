Ufficiale: l’ex Arsenal Wellington Silva vola in Giappone al Gamba Osaka (Di venerdì 26 marzo 2021) Wellington Silva, brasiliano lanciato dalla Fluminense, a diciotto anni approdò in Europa all’Arsenal. L’attaccante esterno nativo di Rio de Janeiro non ha mai esordito con la maglia dei Gunners, finendo in una serie di prestiti tra Spagna ed Inghilterra, con Levante, Alcoyano, Ponferradina, Murcia, Almeria e Bolton come destinazioni. Ora è volato in Giappone, il Gamba Osaka ha reso noto l’ingaggio sui propri canali social: ?????? ????? ????????????????? #????? #GambaOsaka https://t.co/qvatFUUY0g — ??????????? (@Gamba OFFICIAL) March 25, 2021 Foto: sito Gamba Osaka L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021), brasiliano lanciato dalla Fluminense, a diciotto anni approdò in Europa all’. L’attaccante esterno nativo di Rio de Janeiro non ha mai esordito con la maglia dei Gunners, finendo in una serie di prestiti tra Spagna ed Inghilterra, con Levante, Alcoyano, Ponferradina, Murcia, Almeria e Bolton come destinazioni. Ora èto in, ilha reso noto l’ingaggio sui propri canali social: ?????? ????? ????????????????? #????? #https://t.co/qvatFUUY0g — ??????????? (@OFFICIAL) March 25, 2021 Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

