Topi d'appartamento pendolari tra Desio e Roma (Di venerdì 26 marzo 2021) di Alessandro Crisafulli Lui, 26 anni, la moglie, 23. Rom. Vivevano a Desio ma "lavoravano" a Roma. pendolari. Su e giù, per mettere a segno i colpi e poi rientrare alla base. Sono stati arrestati, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) di Alessandro Crisafulli Lui, 26 anni, la moglie, 23. Rom. Vivevano ama "lavoravano" a. Su e giù, per mettere a segno i colpi e poi rientrare alla base. Sono stati arrestati, ...

Ultime Notizie dalla rete : Topi appartamento Topi d'appartamento pendolari tra Desio e Roma Quando era il momento di colpire, raggiungevano Roma, concludevano l'operazione e poi tornavano, probabilmente con la loro parte di bottino (si presume in contanti, visto che nell'appartamento non è ...

Operazione Open Door: In manette 4 topi d'appartamento Un'associazione a delinquere è stata smantellata dai carabinieri di Roma Centro al termine della operazione Open Door. Quattro le persone arrestate, due uomini e due donne, tutti di nazionalità serba ...

Topi d'appartamento pendolari tra Desio e Roma
Lui, 26 anni, la moglie, 23. Rom. Vivevano a Desio ma "lavoravano" a Roma. Pendolari. Su e giù, per mettere a segno i colpi e poi rientrare alla base. Sono stati arrestati, insieme a due altri compone ...

