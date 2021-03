The Flash: Ron Livingston sarà Henry Allen (Di venerdì 26 marzo 2021) Ron Livingston è stato scelto per interpretare Henry Allen, il padre di Barry, in The Flash. Sostituirà l’attore Billy Crudup A causa di alcuni conflitti di programmazione per il drama di Apple TV Plus intitolato The Morning Show, Billy Crudup è stato costretto a lasciare il ruolo di Henry Allen, padre di Flash/Barry Allen nel DC Cinematic Universe. Secondo quanto riportato da Variety, l’attore verrà sostituito da Ron Livingston in The Flash, film stand alone in uscita nel 2022 dedicato al supereroe più veloce del mondo interpretato da Ezra Miller. Billy Crudup aveva interpretato il personaggio in Justice League di Zach Snyder, ma ora il regista Andy Muschietti ha scelto Ron Livingston per il ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) Ronè stato scelto per interpretare, il padre di Barry, in The. Sostituirà l’attore Billy Crudup A causa di alcuni conflitti di programmazione per il drama di Apple TV Plus intitolato The Morning Show, Billy Crudup è stato costretto a lasciare il ruolo di, padre di/Barrynel DC Cinematic Universe. Secondo quanto riportato da Variety, l’attore verrà sostituito da Ronin The, film stand alone in uscita nel 2022 dedicato al supereroe più veloce del mondo interpretato da Ezra Miller. Billy Crudup aveva interpretato il personaggio in Justice League di Zach Snyder, ma ora il regista Andy Muschietti ha scelto Ronper il ...

