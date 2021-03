MotoGP, GP Qatar: vola Morbidelli, poi Aprilia e Ducati; Rossi 9° (Di venerdì 26 marzo 2021) Il via della stagione 2021 della MotoGP, con le prime Libere del GP del Qatar sulla pista di Losail, si apre nel segno di Franco Morbidelli, unico a scendere sotto l'1'54" e bravo a precedere tutto il ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 marzo 2021) Il via della stagione 2021 della, con le prime Libere del GP delsulla pista di Losail, si apre nel segno di Franco, unico a scendere sotto l'1'54" e bravo a precedere tutto il ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Qatar MotoGP, GP Qatar: vola Morbidelli, poi Aprilia e Ducati; Rossi 9° Il via della stagione 2021 della MotoGP, con le prime Libere del GP del Qatar sulla pista di Losail, si apre nel segno di Franco Morbidelli, unico a scendere sotto l'1'54" e bravo a precedere tutto il gruppo. Rossi nei dieci ...

Morbidelli il più veloce a Losail nelle FP1 Franco Morbidelli è risultato in MotoGp il più veloce nella prime prove libere del Gp del Qatar. Sul tracciato di Losail il pilota romano della Petronas con il tempo di 1'54"921 ha preceduto lo spagnolo Aleix Espargaro (Aprilia) di ...

MotoGP, GP Qatar: Morbidelli precede A. Espargaro nelle FP1 La stagione MotoGP 2021 è ufficialmente iniziata. Nella giornata di oggi i riders sono impegnati nelle due sessioni di prove libere che gli permetteranno di ...

