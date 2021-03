Marano | tragedia all’alba | donna precipita dal balcone e muore Carabinieri sul posto

(Di venerdì 26 marzo 2021) Triste risveglio questa mattina nel comune di. In via Falcone il corpo di un’anziana è stato ritrovato senza vita sull’asfalto. Lasarebbeta daldella sua abitazione., anzianata dalsulA riportare la notizia è Il Mattino. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si è schiantata al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Marano tragedia

Teleclubitalia

scuote la città di. All'alba di quest'oggi una donna sarebbe caduta dal terzo piano della propria abitazione in via Giovanni Falcone . Al vaglio diverse ipotesi, tra cui anche quella ...Il giovane papà residente anon c'è l'ha fatta, ha lottato con tutte le sue forze per quasi 4 mesi. Angelo fu ricoverato a Capodanno in condizione disperate al Cardarelli dopo aver impattato ...Napoli – Nel comune di Marano questa mattina si è consumata una vera e propria tragedia. Una donna è precipitata dal balcone di casa ed ha perso la vita. A nulla è servito l’intervento dei sanitari ch ...Marano di Napoli, trovato senza vita il corpo di una donna. Sul posto, come scrive anche Napoli Today, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire ...