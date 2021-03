Lazio, senti Strakosha: «Giocare in Inghilterra è il sogno di tutti» (Di venerdì 26 marzo 2021) Thomas Strakosha rivela che il suo sogno è quello di Giocare in Premier League. Le parole del portiere della Lazio In vista del match contro l’Inghilterra, Thomas Strakosha ha parlato della Premier League e del suo sogno. «Mi piace il gioco della Premier League, vanno veloci, ci sono tanti contrasti e hai sempre da fare. Lavorare duramente mi piace perché puoi dare sempre il meglio e aumentare l’adrenalina. In Premier c’é il miglior calcio: ci sono partite che sono 3-0 all’88esimo e poi finiscono 3-3- Momenti folli con i tifosi vicini al campo, tutto è incredibile. Quando ho giocato le amichevoli contro squadre inglesi l’atmosfera era incredibile. Giocare in Inghilterra è il sogno di tutti». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Thomasrivela che il suoè quello diin Premier League. Le parole del portiere dellaIn vista del match contro l’, Thomasha parlato della Premier League e del suo. «Mi piace il gioco della Premier League, vanno veloci, ci sono tanti contrasti e hai sempre da fare. Lavorare duramente mi piace perché puoi dare sempre il meglio e aumentare l’adrenalina. In Premier c’é il miglior calcio: ci sono partite che sono 3-0 all’88esimo e poi finiscono 3-3- Momenti folli con i tifosi vicini al campo, tutto è incredibile. Quando ho giocato le amichevoli contro squadre inglesi l’atmosfera era incredibile.inè ildi». Leggi su ...

