Incentivi auto - Guida ai bonus per il 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Anche per quest'anno sono previsti gli Incentivi governativi all'acquisto di autovetture. Per la nuova tornata di bonus sono disponibili 420 milioni di euro così suddivisi: 120 milioni di extrabonus (cioè in aggiunta al vecchio Ecobonus rifinanziato la scorsa estate con 200 milioni di euro per il 2021) sulle le auto con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 250 milioni per le vetture con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km e 50 milioni sui veicoli commerciali leggeri. La soglia massima di CO2 per accedere al contributo è stata innalzata a 135 g/km dai precedenti 110 per tenere conto dell'incremento delle emissioni, provocato dall'adozione del protocollo Wltp, che dall'1 gennaio ha preso il posto, al punto V.7 della carta di circolazione, del vecchio dato basato sul ciclo ...

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi auto Mobilità più sostenibile per il 60% degli italiani Mobilità più sostenibile con un'auto nuova, anche grazie alla campagna di rottamazione, con incentivi statali: per consumare meno, per inquinare meno, e per avere un veicolo più sicuro. Così da ...

La ripresa dell'Italia parta dalle città verdi Puntare inoltre a un pendolarismo efficace e confortevole, e che incentivi un turismo sostenibile a valorizzazione di tutte le città italiane. Si chiede una riduzione delle auto private e che la ...

