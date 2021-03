Federico Fashion Style, 15 persone nel salone in Sardegna: norme anti-covid violate. Multa e chiusura (Di venerdì 26 marzo 2021) “Non ho fatto nulla di male perché ho lavorato tutta la giornata e ho rispettato le regole. Sono andato a cena con altre persone ma i ristoranti erano pieni, che ho fatto di male?”. Così Federico Fashion Style rispondeva a Vladimir Luxuria ospite del salotto di Barbara D’Urso. Il riferimento è al fatto che il parrucchiere è attualmente impegnato in un tour in Sardegna che gli è già “costato” un’ondata di offese social e la macchina danneggiata (tanto che è stato contattato dalla forze dell’ordine che gli “hanno dato la possibilità di parcheggiare qui, all’interno del loro posteggio, così possono controllare meglio”). E adesso è scattata la segnalazione alla Polizia municipale: un cittadino di Sassari ha notato infatti che nel salone dove Federico Lauri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “Non ho fatto nulla di male perché ho lavorato tutta la giornata e ho rispettato le regole. Sono andato a cena con altrema i ristorerano pieni, che ho fatto di male?”. Cosìrispondeva a Vladimir Luxuria ospite del salotto di Barbara D’Urso. Il riferimento è al fatto che il parrucchiere è attualmente impegnato in un tour inche gli è già “costato” un’ondata di offese social e la macchina danneggiata (tanto che è stato contattato dalla forze dell’ordine che gli “hanno dato la possibilità di parcheggiare qui, all’interno del loro posteggio, così possono controllare meglio”). E adesso è scattata la segnalazione alla Polizia municipale: un cittadino di Sassari ha notato infatti che neldoveLauri ...

