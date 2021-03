Ex Ilva, Giorgetti “Serve un aggiornamento del piano industriale” (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto al Mise un incontro tra i sindacati e il ministro Giancarlo Giorgetti sulla crisi ex Ilva. “Seguo tutta la vicenda con estrema attenzione – ha detto Giorgetti – e in particolare i lavoratori che non possono essere presi in giro. Voglio dire con chiarezza e trasparenza che è il momento di smettere di dire cose che in realtà non possono essere fatte altrimenti non si troverà mai una soluzione”. Giorgetti ha sottolineato che “Serve una politica industriale e non una mera politica finanziaria”. In generale, sulla crisi ex Ilva, come pure su altri dossier “mi sembra – aggiunge – che ci sia da parte dell’Europa un approccio diverso. Mi riferisco anche all’automotive: mi chiedo che senso abbia investire miliardi di euro e poi acquistare i bus ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto al Mise un incontro tra i sindacati e il ministro Giancarlosulla crisi ex. “Seguo tutta la vicenda con estrema attenzione – ha detto– e in particolare i lavoratori che non possono essere presi in giro. Voglio dire con chiarezza e trasparenza che è il momento di smettere di dire cose che in realtà non possono essere fatte altrimenti non si troverà mai una soluzione”.ha sottolineato che “una politicae non una mera politica finanziaria”. In generale, sulla crisi ex, come pure su altri dossier “mi sembra – aggiunge – che ci sia da parte dell’Europa un approccio diverso. Mi riferisco anche all’automotive: mi chiedo che senso abbia investire miliardi di euro e poi acquistare i bus ...

