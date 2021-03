**Ema: Ok sito produzione Moderna in Svizzera** (Di venerdì 26 marzo 2021) Bruxelles, 26 mar. (Adnkronos) – L’Ema ha dato il via libera alla produzione di sostanze attive per il vaccino anticovid Moderna, nello stabilimento della società Lonza a Visp, in Svizzera. Lo ha reso noto la stessa agenzia europea per il farmaco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Bruxelles, 26 mar. (Adnkronos) – L’Ema ha dato il via libera alladi sostanze attive per il vaccino anticovid, nello stabilimento della società Lonza a Visp, in Svizzera. Lo ha reso noto la stessa agenzia europea per il farmaco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

