Dottor Fate | Pierce Brosnan in DC Comics

Ad annunciare la notizia è proprio Hollywood Report, che asserisce l'entrata di Pierce Brosnan nel mondo dei fumetti DC Comics. L'attore affiancherà anche "The Rock" alias Dwayne Johnson. Grazie al ruolo di Dottor Fate. Quali novità per Pierce Brosnan in versione Dottor Fate? L'antagonista della Marvel, DC Comics, arriverà nuovamente sul grande schermo con la pellicola "Black Adam." È certo vero che siamo abituati a vedere l'attore nelle vesti di 007. Tanto da poterci stranire nel vederlo fare ingresso nel mondo della fumettistica che approda nella cinematografia. Ma non dobbiamo farci invadere dai pregiudizi. Il talento dell'attore ci ha insegnato che ci si adatta perfettamente a tutti, a maggior ragione, quando ...

