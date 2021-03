Daydreamer – Le ali del sogno 29 marzo – 3 aprile 2021 | cambio di programmazione

Advertising

Elvy13432457 : @QuiMediaset_it @QuartoGrado @GianluigiNuzzi @AlessandraViero Vergogna vergogna che schifo siete la televisione spa… - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 27 marzo: Sanem è molto preoccupata - zazoomblog : Daydreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni puntate dal 22 al 26 marzo 2021 - #Daydreamer #Sogno #anticipazioni - Elvy13432457 : @QuiMediaset_it Vergogna televisione spazzatura non è possibile che dobbiamo vederci le puntate vecchie quando potr… - patrizia_rella : RT @CClub1989: La puntata di ieri pomeriggio di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.117.000 spettatori pari al… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali

Anticipazioni puntata- Ledel Sogno di lunedì 29 e martedì 30 marzo 2021 su Canale 5 : Deren decide di organizzare una grande festa in onore della nuova società. Alla fine del party di Deren, Sanem e Can ...Cambio di programmazione per alcuni programmi di Mediaset. La variazione riguarda la soap opera turca- Ledel sogno e Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Da quanto riporta la pagina della guida tv del Biscione, la fiction con Can Yaman e Demet Ozdemir non andrà in onda sabato 27 ...Nella puntata di Daydreamer - Le ali del sogno in onda venerdì 26 marzo, Can propone a Sanem di finanziare la nuova società, ma Sanem rifiuta la sua offerta. In alternativa, però, gli chiede di divent ...Daydreamer - Le ali del sogno torna in onda lunedì 29 marzo, qui sopra una piccola anticipazione: Sanem festeggia insieme a Can e tutti i suoi amici l'avvio della nuova società. Daydreamer - la trama ...