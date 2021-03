Da Telese uova di Pasqua per i piccoli degenti nel Sannio e a Napoli (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Partiranno da Telese Terme centinaia di uova di Pasqua per i bambini costretti in ospedale. La pandemia non ferma la solidarietà, così il Comitato Telesia lunedì 29 marzo, in collaborazione con il comune di Telese Terme e la Dolciaria Maja, donerà 120 uova Pasquali a bambini e ragazzi in cura presso il Centro medico Relax di Telese Terme; altre centinaia di uova di cioccolato, donate dal Comitato Telesia e dalla Mastio Restauri dell’arch. Luigi Sgueglia partiranno alla volta di Napoli per i bimbi ricoverati al Santobono mentre un dolce carico è stato già consegnato ai piccoli degenti dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. “Il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTerme (Bn) – Partiranno daTerme centinaia didiper i bambini costretti in ospedale. La pandemia non ferma la solidarietà, così il Comitato Telesia lunedì 29 marzo, in collaborazione con il comune diTerme e la Dolciaria Maja, donerà 120li a bambini e ragazzi in cura presso il Centro medico Relax diTerme; altre centinaia didi cioccolato, donate dal Comitato Telesia e dalla Mastio Restauri dell’arch. Luigi Sgueglia partiranno alla volta diper i bimbi ricoverati al Santobono mentre un dolce carico è stato già consegnato aidell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. “Il ...

