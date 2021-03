Coronavirus, la Francia allarga l’area in lockdown: un mese di stop, tranne per la scuola. Anche Pfizer comincia i test con i vaccini sugli under 12 (Di venerdì 26 marzo 2021) Francia EPA/LUDOVIC MARIN Il ministro della Salute francese Olivier VèranDopo Parigi si allarga il lockdown in Francia Aumentano i dipartimenti francesi sottoposti al lockdown, a fronte di un aumento della pressione sulle strutture ospedaliere e che il ministro della Salute francese, Olivier Véran, prevede in aumento nei prossimi giorni. Solo lo scorso giovedì, la Francia ha registrato oltre 45 mila nuovi casi di Coronavirus e 225 vittime in un giorno. Così come già deciso per Parigi la scorsa settimana e 15 dipartimenti, altri tre dovranno affrontare nuove restrizioni a partire dalla mezzanotte di oggi venerdì 26 marzo per almeno un mese. Si tratta del Rodano, quindi con la città di Lione, dell’Aube a est di Parigi e della Niève. La maggior ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021)EPA/LUDOVIC MARIN Il ministro della Salute francese Olivier VèranDopo Parigi siilinAumentano i dipartimenti francesi sottoposti al, a fronte di un aumento della pressione sulle strutture ospedaliere e che il ministro della Salute francese, Olivier Véran, prevede in aumento nei prossimi giorni. Solo lo scorso giovedì, laha registrato oltre 45 mila nuovi casi die 225 vittime in un giorno. Così come già deciso per Parigi la scorsa settimana e 15 dipartimenti, altri tre dovranno affrontare nuove restrizioni a partire dalla mezzanotte di oggi venerdì 26 marzo per almeno un. Si tratta del Rodano, quindi con la città di Lione, dell’Aube a est di Parigi e della Niève. La maggior ...

