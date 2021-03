Che fine ha fatto l’app Immuni? I numeri di un flop (Di venerdì 26 marzo 2021) Crollano i download dell’app Immuni per il contact tracing. L’esperto: “Raccogliamo i cocci, se sviluppata bene oggi avrebbe aiutato” Il contact tracing digitale firmato Immuni scivola sempre più nel dimenticatoio con un crollo evidente nel 2021 dei download, un numero di tracciamenti accertati relativamente basso e un velo di mistero sulla quantità di utenti realmente… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Crollano i download delper il contact tracing. L’esperto: “Raccogliamo i cocci, se sviluppata bene oggi avrebbe aiutato” Il contact tracing digitale firmatoscivola sempre più nel dimenticatoio con un crollo evidente nel 2021 dei download, un numero di tracciamenti accertati relativamente basso e un velo di mistero sulla quantità di utenti realmente… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

marcocappato : Che fine ha fatto l'accordo per la pubblicazione dei dati #COVID19, sottoscritto 4 mesi fa da Istituto Superiore di… - matteosalvinimi : Se fosse vero che, a fronte di circa 5 milioni di vaccini previsti entro fine marzo per l’Italia, AstraZeneca ha 29… - carlogubi : Quando pensi che Renzi abbia toccato il fondo delle cose ignobili, scopri che al suo peggio non c'è mai fine. Per l… - itsmicius : Scommettiamo che tra due min arriva la mail che il pagamento non è andato a buon fine nemmeno con paypal? @DisneyPlusIT - Pablomastro2 : Tamponi Tamponi Tamponi....ma quel test dove ti pungono il dito, al cost di 3 euro, inventato da una ditta Lombarda… -