Calhanoglu: «Hauge deve credere in se stesso, ha bisogno di tempo» (Di venerdì 26 marzo 2021) Il trequartista rossonero Hakan Calhanoglu ha detto la sua sul compagno di squadra in rossonero Jens Petter Hauge Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni del portale norvegese vg.no per parlare del compagno di squadra Jens Petter Hauge. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: Sul possibile prestito – «È una domanda per il suo agente. Ma se me lo chiedi, gli dirò di restare e lottare per entrare nella squadra. Ha molta qualità e se lavora sodo e fa del suo meglio, può entrare a far parte della formazione titolare». PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 Su Hauge – «Prima di tutto voglio dire che mi piace Jens come persona, è un bel tipo. È giovane. È un grande passo per lui passare dal Bodø / Glimt al Milan. Ha bisogno di tempo per giocare in prima ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Il trequartista rossonero Hakanha detto la sua sul compagno di squadra in rossonero Jens PetterHakanè intervenuto ai microfoni del portale norvegese vg.no per parlare del compagno di squadra Jens Petter. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: Sul possibile prestito – «È una domanda per il suo agente. Ma se me lo chiedi, gli dirò di restare e lottare per entrare nella squadra. Ha molta qualità e se lavora sodo e fa del suo meglio, può entrare a far parte della formazione titolare». PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 Su– «Prima di tutto voglio dire che mi piace Jens come persona, è un bel tipo. È giovane. È un grande passo per lui passare dal Bodø / Glimt al Milan. Hadiper giocare in prima ...

