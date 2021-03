Bestemmia per 12 volte: l’allenatore Sottil multato (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ arrivato un provvedimento nei confronti dell’allenatore Sottil. Il tecnico dell’Ascoli è stato sanzionato a causa di una serie di bestemmie, ben 12 consecutive. Dopo i casi di Cristante e Cosmi è arrivato anche quello dell’allenatore Sottil. La sentenza si riferisce ad una partita del 14 febbraio, secondo quanto riportato nel comunicato il tecnico avrebbe “pronunciato ripetutamente, per circa dodici volte, espressioni blasfeme durante lo svolgimento della gara”. In questo caso non è stata comminata una squalifica ma solamente una multa di 1.250 euro, 104 euro a Bestemmia. Sottil sarà in panchina nel prossimo match contro il Cosenza. Chi è Sottil Andrea Sottil è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ arrivato un provvedimento nei confronti del. Il tecnico dell’Ascoli è stato sanzionato a causa di una serie di bestemmie, ben 12 consecutive. Dopo i casi di Cristante e Cosmi è arrivato anche quello del. La sentenza si riferisce ad una partita del 14 febbraio, secondo quanto riportato nel comunicato il tecnico avrebbe “pronunciato ripetutamente, per circa dodici, espressioni blasfeme durante lo svolgimento della gara”. In questo caso non è stata comminata una squalifica ma solamente una multa di 1.250 euro, 104 euro asarà in panchina nel prossimo match contro il Cosenza. Chi èAndreaè un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, ...

Advertising

DiMarzio : L'allenatore dell'#Ascoli #Sottil multato per espressioni blasfeme - CalcioWeb : #Sottil è stato multato. Il motivo? Ha bestemmiato 12 volte - ciski69 : @SerieA @FIGC @AIA_it quindi la legge è uguale per tutti..insomma un po’ come il caso tamponi Lazio..un po’ come se… - MagicoMagicoEmi : RT @Gazzetta_it: Bestemmia 'per circa 12 volte': solo una multa per Mister #Sottil! #Ascoli #FIGC - ziozetti : @realePadreTava Perfetto per aggiungere l'epilessia alla bestemmia -