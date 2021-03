Benigni a Mattarella | “Se ha bisogno di un barbiere le faccio barba e capelli” | VIDEO

(Di venerdì 26 marzo 2021) Robertoscherza con il Presidente della Repubblica: “Presidente, ho stima e ammirazione per lei e vorrei abbracciarla ma non si può. Ma se hadi qualsiasi cosa, un corazziere, un cuoco, un autista, il, leio ie il vestito da corazziere”. L’attore ha ironizzato salutando il presidente della Repubblica Sergiomentre si accinge a leggere, nel Salone dei Corazzieri del Quirinale, il XXV canto del Paradiso per celebrare il Dantedì, la Giornata Nazionale che celebra Dante Alighieri. “Dentro di me tutto danza, è un balletto -ha detto- e saluto tutti gli italiani che sono a casa in questo momento particolare che stiamo vivendo” foto IPP/spgr/ammendola Roma 25/03/2021nella foto : Roberto ...

Lo stesso Roberto Benigni alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, in diretta su Raiuno alle 19.10 dal Salone dei Corazzieri ... Oggi, giovedì 25 marzo, tutta Italia celebra i 700 anni dalla morte di Dante ... Nella giornata odierna, dedicata a Dante Alighieri in occasione dei settecento anni dalla nascita del poeta, l'attrice ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha ...