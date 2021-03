Arezzo, suv dei Carabinieri intrappolato tra gli alberi: lo “stunt” diventa virale (Di venerdì 26 marzo 2021) Arezzo, 26 mar – Accade a Camaldoli, nel comune di Poppi (Arezzo):un suv dei Carabinieri, completamente ribaltato, è addossato a due alberi all’interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. L’imbarazzante episodio risale a tempo fa, ma la foto, pubblicata è diventata virale solo in questi giorni – e se ne sa ben poco. L’auto dei Carabinieri e la posizione “da stunt” L’auto dei Carabinieri, che è stata subito rimossa, è un gran bel un suv Subaru in dotazione alle forze dell’ordine. La brutta figura – almeno in termini di guida – è stata pubblicamente sbandierata su una pagina Facebook che si chiama «Cercatori di funghi porcini della Toscana». Alcuni utenti hanno avuto dubbi circa l’autenticità della foto che è stata confermata: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021), 26 mar – Accade a Camaldoli, nel comune di Poppi ():un suv dei, completamente ribaltato, è addossato a dueall’interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. L’imbarazzante episodio risale a tempo fa, ma la foto, pubblicata ètasolo in questi giorni – e se ne sa ben poco. L’auto deie la posizione “da” L’auto dei, che è stata subito rimossa, è un gran bel un suv Subaru in dotazione alle forze dell’ordine. La brutta figura – almeno in termini di guida – è stata pubblicamente sbandierata su una pagina Facebook che si chiama «Cercatori di funghi porcini della Toscana». Alcuni utenti hanno avuto dubbi circa l’autenticità della foto che è stata confermata: ...

