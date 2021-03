Akash Kumar replica con un video alla frecciatina di Tommaso Zorzi

Leggi su novella2000

(Di venerdì 26 marzo 2021) LadiIeri sera è andata in onda la quarta puntata de L’Isola dei Famosi e come in ogni appuntamento di questa edizione, c’è un piccolo spazio dedicatorubrica di, chiamata Punto Z. Qui l’influencer punzecchia i naufraghi e in particolar modo ieri ha avuto qualcosa da dire ad L'articolo proviene da Novella 2000.