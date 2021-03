Accelerare su Recovery e passaporto vaccinale (Di venerdì 26 marzo 2021) Un minuto di silenzio in tutta Europa per ricordare le vittime di Covid-19. È la proposta avanzata da Eurocities, il network di 200 città europee che rappresentano 130 milioni di abitanti, che si è svolta a mezzogiorno di mercoledì 24 marzo. Una commemorazione spontanea e doverosa, in molti casi aggiuntiva rispetto a quella del proprio Paese. Per esempio in Italia abbiamo appena omaggiato i morti della pandemia con la Giornata Nazionale del 18 marzo. Come presidente delle città europee ho ritenuto che ci fosse bisogno di un momento unitario di memoria, un momento di pausa e riflessione nel quale ricordare le moltissime vittime e coloro che stanno combattendo adesso la battaglia contro la malattia. Il continente europeo ha superato il milione di morti legati al coronavirus, secondo l’ultimo bilancio di Reuters. Almeno 37 milioni di contagi e un milione di morti per Covid-19 nel Vecchio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Un minuto di silenzio in tutta Europa per ricordare le vittime di Covid-19. È la proposta avanzata da Eurocities, il network di 200 città europee che rappresentano 130 milioni di abitanti, che si è svolta a mezzogiorno di mercoledì 24 marzo. Una commemorazione spontanea e doverosa, in molti casi aggiuntiva rispetto a quella del proprio Paese. Per esempio in Italia abbiamo appena omaggiato i morti della pandemia con la Giornata Nazionale del 18 marzo. Come presidente delle città europee ho ritenuto che ci fosse bisogno di un momento unitario di memoria, un momento di pausa e riflessione nel quale ricordare le moltissime vittime e coloro che stanno combattendo adesso la battaglia contro la malattia. Il continente europeo ha superato il milione di morti legati al coronavirus, secondo l’ultimo bilancio di Reuters. Almeno 37 milioni di contagi e un milione di morti per Covid-19 nel Vecchio ...

Advertising

HuffPostItalia : Accelerare su Recovery e passaporto vaccinale - MaraTahnee : RT @watohal: Daghi non h ancora capito che se vuole accelerare sui vaccini, come dice, o almeno provare, deve procurarseli da altre parti s… - watohal : Daghi non h ancora capito che se vuole accelerare sui vaccini, come dice, o almeno provare, deve procurarseli da al… - Elenaforever13 : RT @thewatcherpost: Pillole del 25.03 ?? • #Covid convocata riunione cabina di regia domani • #Recovery #Giorgetti a #Regioni “più coordin… - thewatcherpost : Pillole del 25.03 ?? • #Covid convocata riunione cabina di regia domani • #Recovery #Giorgetti a #Regioni “più coo… -

Ultime Notizie dalla rete : Accelerare Recovery Prometeia, corretto utilizzo Recovery potrebbe portare crescita PIL in linea con UE Vi sono però dei fattori che, secondo Prometeia, potrebbero accelerare il recupero , ad esempio l'... nel 2021 sono previsti provvedimenti (85 stanziati dal governo e 10 in arrivo con il Recovery Plan) ...

Accelerare su Recovery e passaporto vaccinale ...dialogo strutturato tra città e istituzioni europee a partire da questa estate già per monitorare lo stato di completamento dei Recovery plan. Dobbiamo recuperare il tempo perso e dobbiamo accelerare ...

Economia circolare, Cingolani: Recovery aiuti ad accelerare settore Energia Oltre Accelerare su Recovery e passaporto vaccinale Dobbiamo recuperare il tempo perso e dobbiamo accelerare sul coinvolgimento delle città ... coinvolgimento delle città nella stesura e nell’attuazione dei piani di Recovery dell’Unione europea. Costa ...

Kyoto Club e PNRR: investire nel residenziale e nel terziario privato terziario per un’Italia più competitiva «Elettrificare, digitalizzare, promuovere l’efficienza energetica». Per Kyoto Club dovrebbero essere e i principi guida che caratterizzano gli Kyoto Club e PNRR: investire nel residenziale e nel ter ...

Vi sono però dei fattori che, secondo Prometeia, potrebberoil recupero , ad esempio l'... nel 2021 sono previsti provvedimenti (85 stanziati dal governo e 10 in arrivo con ilPlan) ......dialogo strutturato tra città e istituzioni europee a partire da questa estate già per monitorare lo stato di completamento deiplan. Dobbiamo recuperare il tempo perso e dobbiamo...Dobbiamo recuperare il tempo perso e dobbiamo accelerare sul coinvolgimento delle città ... coinvolgimento delle città nella stesura e nell’attuazione dei piani di Recovery dell’Unione europea. Costa ...«Elettrificare, digitalizzare, promuovere l’efficienza energetica». Per Kyoto Club dovrebbero essere e i principi guida che caratterizzano gli Kyoto Club e PNRR: investire nel residenziale e nel ter ...