Vidal comunica a Isla la voglia di giocare nel Flamengo | “Spero di farlo anche io un giorno”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Dichiarazione di Arturoche apre scenari possibili sul suo futuro dopo questa stagione all’Inter. Il cileno, nel corso del programma ESPN Brasil, ha avuto un dialogo con il compagno di Nazionale e amico Mauricio, con cui ha giocato insiemealla Juventus.si è congratulato conper essere passato al, club in cui Arturo sogna di. “Sono felice che indossi la maglia più importante del Sud America. Undi avere la possibilità che stai avendo tu”, ha detto il giocatore dell’Inter. Lo stessoha poi confermato comeda anni sogna di finire la carriera nel, confessando spesso il fascino che prova per quei colori. Il ...

... 'FC Internazionale Milanoche Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al ... Matteo Darmian, Ivan Perisic, Nicolò Barella, Christian Eriksen, Arturo, Stefano Sensi, Alexis ...La sua assenza si sommerà a quella di Arturo, anche lui out ma per un infortunio al ... Di seguito la nota ufficiale del club: ' FC Internazionale Milanoche Danilo D'Ambrosio è ...Il club nerazzurro ha comunicato la positività dell’esterno difensivo che ritornerà a disposizione dopo la sosta, saltando il match contro il Sassuolo Il primo posto in classifica e le otto vittorie c ...I nerazzurri si apprestano a sfidare i granata del Toro domenica fuori casa. Oggi giornata negativa per gli infortuni: operato Vidal e stop per Eriksen.