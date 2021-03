Venezia compie 1600 anni L’omaggio di Diletta Leotta | “Una città | un incanto”

(Di giovedì 25 marzo 2021) 25 marzo 2021: una data storica per ladi, cheoggi. Una storia unica, per uno dei luoghi più magici del mondo., con un post pubblicato su Instagram, ha voluto celebrare così il capoluogo veneto: "Dauna, un. Tanti auguri!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CM2ChWrrzpv/" Golssip.

Advertising

poliziadistato : Buon compleanno #Venezia la città unica al mondo, patrimonio @UNESCO oggi compie 1600 anni. Le cronace storiche fan… - andreabettini : Anche dalla Stazione Spaziale Internazionale arrivano dediche a #Venezia, che oggi compie 1600 anni #Venezia1600 - ItalyinCanada : Auguri a #Venezia, che oggi compie 1600 anni! @RaiDue racconta #Venezia1600 in uno speciale con immagini e musica… - MedievalMcSheff : RT @castelliditalia: Buon compleanno #Venezia! #25Marzo 421 - #25Marzo2021 La #Serenissima compie 1600 anni dalla sua fondazione. Una data… - birebentchristi : RT @mariadicuonzo1: #Venezia compie 1600 anni #25marzo 421 d.C. #AccaddeOggi Viene fondata secondo la leggenda la Chiesa di San Giacomo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia compie

... Sindaco di, il quale ricorda che la data del Il 25 marzo del 421 è comunemente riconosciuto come il giorno di fondazione della Città di. La prima testimonianza risale ad un ...... datata 1500, le cui matrici originali in legno e un esemplare sono conservati al Museo Correr di; in alto, a destra, è riprodotto il logo di1600, che rappresenta la colonna con il ...Il 25 marzo del 421 è comunemente riconosciuto come il giorno di fondazione della città lagunare, come testimonia la fonte manoscritta del Chronicon Altinate, una raccolta di documenti e leggende sull ...25 marzo 421-2021, Venezia celebra i 1600 anni dalla fondazione della città. Brugnaro: “Oggi scriviamo una nuova pagina di quel libro che racconta il nostro passato, il nostro presente e racchiude in ...