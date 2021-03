Temptation Island: ex tentatrice paparazzata con un calciatore (Di giovedì 25 marzo 2021) Una tentatrice della settima edizione di Temptation Island, Marialuisa Jacobelli, pare essere innamorata di un noto calciatore del Paris San German; la modella che si era intromessa tra Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis è nuovamente sulla bocca di tutti. L’indiscrezione, lanciata dal settimanale “Oggi” è molto dettagliata, scopriamo insieme di cosa si tratta. Marialuisa Jacobelli, figlia del noto giornalista sportivo, Xavier Jacobelli direttore di Tuttosport, è una valletta televisiva lanciata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 25 marzo 2021) Unadella settima edizione di, Marialuisa Jacobelli, pare essere innamorata di un notodel Paris San German; la modella che si era intromessa tra Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis è nuovamente sulla bocca di tutti. L’indiscrezione, lanciata dal settimanale “Oggi” è molto dettagliata, scopriamo insieme di cosa si tratta. Marialuisa Jacobelli, figlia del noto giornalista sportivo, Xavier Jacobelli direttore di Tuttosport, è una valletta televisiva lanciata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

UNFUCXWITABLE_ : + amo il fatto che è ambientata a temptation island e nonostante ciò non è cringe. la consiglio se volete leggere… - BITCHYFit : Andrea Zenga e Rosalinda a Temptation Island? Lui risponde e sogna Ballando con le Stelle - LPontefici : Qua per dirvi che Pippo Baudo è salito in tendenza perché Twitter può, come quando inizia Temptation Island e Rihan… - StraNotizie : Andrea Zenga e Rosalinda a Temptation Island? Lui risponde e sogna Ballando con le Stelle - zazoomblog : Grande Fratello Francesca Rocco e Giovanni Masiero e lamore dopo il reality: «Per la coppia abbiamo rinunciato a Te… -