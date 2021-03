Stefano Bronzato è il vincitore di Italia' s Got Talent 2021 | tutte le sue esibizioni

Advertising

IGT_official : ? Stefano Bronzato vince l’undicesima edizione di #IGT. ? ?? ?? ?? - sophiamalfoy_ : RT @IGT_official: Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ??? #IGT - AntoniniCinzia : RT @IGT_official: ? Stefano Bronzato vince l’undicesima edizione di #IGT. ? ?? ?? ?? - sdaneo : RT @IGT_official: ? Stefano Bronzato vince l’undicesima edizione di #IGT. ? ?? ?? ?? - angiuoniluigi : RT @Corriere: Italia's Got Talent 2021, il vincitore è Stefano Bronzato, prestigiatore ed ex modello -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Bronzato

E'il vincitore di questa edizione di Italia's Got Talent , lo ha deciso il pubblico da casa ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ). Dopo momenti di intensa emozione e commozione durante la finale in ...Italia's Got Talent 2021 pagelle, vincitore/ Classifica:lascia senza parole La leggenda di Bagger Vance è un film del 2000 con la regia di Robert Redford e con tre star del cinema: ...C'era molta attesa per la finale di Italia's Got Talent. Chi è stato il vincitore? Ecco i dettagli su chi si è portato a casa la vittoria.Atto finale oggi 24 marzo per Italia’s Got Talent 2021. Andrà infatti in onda questa sera, in diretta dagli studi di Cinecittà a Roma, la finale dello show: l'appuntamento è dalle 21.30 su TV8 e, come ...