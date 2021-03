Sondaggi elezioni Roma 2021: Virginia Raggi ribatte a Nicola Zingaretti (Di giovedì 25 marzo 2021) L’attuale sindaca della Capitale, Virginia Raggi, è uno dei pochi nomi sicuri per le prossime elezioni comunali di Roma. Nel mese di ottobre i Romani saranno chiamati alle urne per decidere il prossimo sindaco e tra i possibili vincitori c’è la Raggi. Stando agli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da LAB2101, la donna è in cima alle preferenze dei Romani. Nonostante la possibilità concreta di ottenere un secondo mandato come sindaca, deve comunque fare i conti con molte critiche. Una delle ultime in ordine di tempo è quella di Nicola Zingaretti a cui Virginia Raggi ribatte con un post su Facebook. Virginia Raggi ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021) L’attuale sindaca della Capitale,, è uno dei pochi nomi sicuri per le prossimecomunali di. Nel mese di ottobre ini saranno chiamati alle urne per decidere il prossimo sindaco e tra i possibili vincitori c’è la. Stando agli ultimielettorali realizzati da LAB2101, la donna è in cima alle preferenze deini. Nonostante la possibilità concreta di ottenere un secondo mandato come sindaca, deve comunque fare i conti con molte critiche. Una delle ultime in ordine di tempo è quella dia cuicon un post su Facebook....

Advertising

KINGKING741 : @fattoquotidiano Ne parliamo alle prossime elezioni . Siete ridicoli, esce un sondaggio al giorno e si prende quell… - BufaloEma : @vale74260884 @lucianoghelfi @articoloUnoMDP Alle prossime elezioni articolo 1 torna nel pd come ha fatto alle scor… - pietro_nurra : @petergomezblog Se andassimo ad elezioni quanto questi sondaggi siano manipolati e irrealistici sarebbe molto evidente - rudy_altrementi : RT @mariandola: Fate sondaggi, cincischiate pure ma alle prossime elezioni il M5S di #Conte prenderà una vagonata di voti da destra a sinis… - GennaStefano : Qui tutti parlano di sondaggi e percentuali che contano zero lontani da elezioni, mentre in Parlamento c'è un Parti… -