Serie A, CBS Sports avrà i diritti tv negli USA fino al 2024 (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA - La Lega Serie A e CBS Sports hanno chiuso un accordo per la trasmissione multipiattaforma in esclusiva negli Stati Uniti del campionato di Serie A , della Coppa Italia e della Supercoppa ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA - La LegaA e CBShanno chiuso un accordo per la trasmissione multipiattaforma in esclusivaStati Uniti del campionato diA , della Coppa Italia e della Supercoppa ...

UFFICIALE: CBS Sports trasmetterà Serie A, Coppa Italia e Supercoppa negli Stati Uniti fino al 2024 Commenta per primo Sarà la CBS a trasmettere la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana negli Stati Uniti nel prossimo triennio. Il comunicato: CBS Sports e Lega Serie A annunciano l'accordo per la trasmissione multipiattaforma in esclusiva negli Stati Uniti del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per i ...

