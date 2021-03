Salernitana | adesso ci devi davvero credere

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 25 marzo 2021) SALERNO – L’ultimo turno di campionato, il 30° tra i cadetti, si potrebbe definire la giornata perfetta per la. Prima di tutto, i granata hanno confermato i progressi evidenziati nello 0-0 in casa del Cittadella, diretta contendente, e poi battendo 1-0 il Brescia. Per nulla scontato il risultato poiché, sebbene i lombardi siano a metà della graduatoria, avevano un ruolino di quattro vittorie consecutive senza subire gol, a discapito persino di compagini come Venezia e Frosinone. Laha però spostato il muro in avanti: il pressing alto orchestrato da Castori ha sorpreso il Brescia, che spesso ha trovato difficoltà a costruire la manovra dal basso e ha concesso diverse palle gol. Da una di queste è scaturito il calcio d’angolo di Anderson da cui è arrivata l’incornata di Bogdan, ma tra Gondo, Tutino e Djuric molti sono stati i ...