Puglia | 1103 attualmente positivi a test corona virus su centomila abitanti | parametri in peggioramento Rapporto Gimbe

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 25 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Aumenta inil numero deglialper 100mila: sono 1.103 (numero record), con una variazione dei nuovi casi del 15,7 per cento. E sale vertiginosamente la pressione sulle strutture sanitarie. La percentuale dei posti letto occupati dagli ammalati Covid in area medica è del 49 per cento (era del 43 per cento sette giorni fa) e anche il dato delle terapie intensive è in crescita: 39 per cento, ben cinque punti in più rispetto all’ultimo rilevamento. Dal report settimanale della Fondazionenon giungono segnali confortanti sull’evoluzione della pandemia. «Nella maggior parte delle regioni che erano in zona rossa o arancione o avevano comunque attuato rigorose restrizioni mirate, la variazione ...