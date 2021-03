Pallamano, Serie A maschile 2021: Sassari cade, colpaccio Fondi in coda alla classifica (Di giovedì 25 marzo 2021) La Serie A di Pallamano maschile 2021 è giunta alla giornata numero 21, per un turno infrasettimanale che ha visto la Raimond Sassari cedere in casa del Cassano Magnago, per 29-27, con i padroni di casa trascinati da un super Alessio Moretti, autore di nove reti. E’ tornato a vincere anche Bolzano, con un netto 35-26 sul Brixen, grazie ai centri di un sontuoso Dean Turkovic, mentre Pressano si è imposto 24-18 su un Trieste in difficoltà nell’ultimo periodo. L’altro derby dell’Alto Adige è invece andato all’Alperia Merano, per 27-20 in casa della Sparer Eppan. In coda alla classifica si registra il colpaccio del Fondi, che ha sconfitto 29-23 la Ego Siena, allontanandosi così ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) LaA diè giuntagiornata numero 21, per un turno infrasettimanale che ha visto la Raimondcedere in casa del Cassano Magnago, per 29-27, con i padroni di casa trascinati da un super Alessio Moretti, autore di nove reti. E’ tornato a vincere anche Bolzano, con un netto 35-26 sul Brixen, grazie ai centri di un sontuoso Dean Turkovic, mentre Pressano si è imposto 24-18 su un Trieste in difficoltà nell’ultimo periodo. L’altro derby dell’Alto Adige è invece andato all’Alperia Merano, per 27-20 in casa della Sparer Eppan. Insi registra ildel, che ha sconfitto 29-23 la Ego Siena, allontanandosi così ...

Advertising

crotoneok : ? Serie B, lunga pausa per la Pallamano Crotone, seconda in classifica - infoitscienza : Pallamano, Serie A: Ego Handball Siena-HC Banca Popolare Fondi presentazione - infoitscienza : Pallamano, Serie A: Cassano Magnago-Raimond Sassari presentazione - sportpontino : Pallamano Serie B: Coach Antonio Viola ci fa il punto su prima Squadra e Giovanili (Video) - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Serie B di pallamano: stop del Ventimiglia, 33-20 per il Derthona dopo tre vittorie di seguito -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Serie Jomi Salerno, alla Palumbo arriva il Brixen Salerno . Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 18:30) alla palestra Caporale ...Salerno ma anche per tutta la pallamano ...

Jomi Salerno, arriva il Brixen, capitan Napoletano e Gomez suonano la carica. Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 18:30) alla palestra Caporale ...per la Jomi Salerno ma anche per tutta la pallamano ...

Pallamano, Serie A: Cassano Magnago-Raimond Sassari presentazione SuperNews Alla Palumbo arriva il Brixen, capitan Napoletano e Gomez suonano la carica Salerno – Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena ... una notizia importante per la Jomi Salerno ma anche per tutta la pallamano italiana”.

Jomi Salerno, arriva il Brixen, capitan Napoletano e Gomez suonano la carica. Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 18:30) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro Brixen. Nel big match si aff ...

Salerno . Messi da parte gli impegni della nazionale torna laA Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 18:30) alla palestra Caporale ...Salerno ma anche per tutta la...Messi da parte gli impegni della nazionale torna laA Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 18:30) alla palestra Caporale ...per la Jomi Salerno ma anche per tutta la...Salerno – Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena ... una notizia importante per la Jomi Salerno ma anche per tutta la pallamano italiana”.Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 18:30) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro Brixen. Nel big match si aff ...