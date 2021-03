Moreno Galliani scomparso nel nulla | ritrovata l’auto | di lui nessuna traccia

(Di giovedì 25 marzo 2021)dell’uomo. Non vi è ancoradell’imprenditore, trascorse 48 ore dall’ultima volta in cui è stato visto dalla sua famiglia. Da martedì scorso non hanno più sue notizie. Sono ore di grande apprensione per i familiari dell’imprenditore 66enne. La sua auto, una Ford Fiesta di colore bianco, è stata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CAPANNORI - Sono attualmente in corso le ricerche di, 66 anni di Capannori, titolare delle concessionarie Opel Autotecnica a Lucca, Borgo a Buggiano in provincia di Pistoia e Viareggio, del quale non si hanno più notizie da martedì. E' ..., 66 anni di Capannori, è scomparso martedì 23 marzo 2021. L'allarme della scomparsa dell'uomo, titolare di concessionarie che si trovano a Lucca, Borgo a Buggiano e Viareggio, è stato ...Moreno Galliani, il titolare delle concessionarie Opel Autotecnica a Lucca, Borgo a Buggiano (Pistoia) e Viareggio, risulta scomparso da martedì. Sono in corso le ricerche ...Il mezzo è stato rinvenuto fuori strada a Petrognano, sul posto sono in corso le ricerche con le unità cinofile ...