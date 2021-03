Liverpool e Manchester City, via allo studio sugli effetti negativi dei colpi di testa: paradenti speciale per gli U23 e gli U18 (Di giovedì 25 marzo 2021) I tanti casi di demenza o di altri problemi accusati da diversi ex storici calciatori, hanno portato la Federazione inglese ha intensificare alcuni studi secondo i quali la causa dei problemi sarebbe da attribuire ai troppo colpi di testa dei giocatori. Ecco perché, come riporta il Daily Mail, Liverpool e Manchester City si sarebbero mosse accettando di partecipare ad un progetto per verificare il reale impatto di tale gesto tecnico sugli atleti.WENGER E IL COLPO DI testa DA VIETARELiverpool e Manchester City: paradenti speciale per U23 e U18caption id="attachment 1066663" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionDa quanto si apprende dal tabloid, Liverpool ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 marzo 2021) I tanti casi di demenza o di altri problemi accusati da diversi ex storici calciatori, hanno portato la Federazione inglese ha intensificare alcuni studi secondo i quali la causa dei problemi sarebbe da attribuire ai troppodidei giocatori. Ecco perché, come riporta il Daily Mail,si sarebbero mosse accettando di partecipare ad un progetto per verificare il reale impatto di tale gesto tecnicoatleti.WENGER E IL COLPO DIDA VIETAREper U23 e U18caption id="attachment 1066663" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionDa quanto si apprende dal tabloid,...

