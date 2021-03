Isola dei Famosi, la resa dei conti tra Akash e Tommaso Zorzi: quando si incontreranno (Di giovedì 25 marzo 2021) L’Isola dei Famosi è iniziata solo da qualche settimana ma i colpi di scena sembrano già non mancare. E durante l’ultima puntata è toccato ad Akash Kumar abbandonare Playa Palapa. Il modello infatti dopo esser finito al televoto con Angela Melillo, non ha ricevuto il supporto sperato da parte del pubblico che gli avrebbe consentito … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 marzo 2021) L’deiè iniziata solo da qualche settimana ma i colpi di scena sembrano già non mancare. E durante l’ultima puntata è toccato adKumar abbandonare Playa Palapa. Il modello infatti dopo esser finito al televoto con Angela Melillo, non ha ricevuto il supporto sperato da parte del pubblico che gli avrebbe consentito … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - AttilaCorona : GLI ITALIANI GUARDANO IL GRANDE FRATELLO E L'ISOLA DEI FALLITI - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi attaccata da Roger Garth: 'Permalosa' -