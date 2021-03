Isola dei Famosi 2021, Giovanna Abate e il flirt segreto con Akash Kumar: «Una frequentazione partita a bomba» (Di giovedì 25 marzo 2021) All’Isola dei Famosi 2021 Akash Kumar è stato eliminato, ma nonostante questo si continua a parlare di lui, stavolta per via del flirt con Giovanna Abate, ex tronista di “Uomini e donne”. Isola DEI Famosi 2021, Akash Kumar E Giovanna Abate Akash Kumar all’Isola dei Famosi 2021 aveva fatto capire di dover superare una storia d’amore finita durata 7 anni, ma è stata la stessa Giovanna Abate a confermare a “Casa Chi”, su Instagram, la relazione con l’ex naufrago: “L’ho conosciuto dicembre – ha raccontato l’ex tronista – ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 25 marzo 2021) All’deiè stato eliminato, ma nonostante questo si continua a parlare di lui, stavolta per via delcon, ex tronista di “Uomini e donne”.DEIall’deiaveva fatto capire di dover superare una storia d’amore finita durata 7 anni, ma è stata la stessaa confermare a “Casa Chi”, su Instagram, la relazione con l’ex naufrago: “L’ho conosciuto dicembre – ha raccontato l’ex tronista – ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - RomaAppio : RT @ANPIRomaPosti: Il #25mar43 si creò il Campo di Concentramento Rastrellati,su uno scoglio senz'acqua sull'isola di #Zlarin in #Croazia.C… - rubbi57 : Akash Kumar: il passaporto fa chiarezza sul suo vero nome e sul colore dei suoi occhi -