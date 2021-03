I Ferragnez tornano a casa e Leone fa conoscenza con la sorellina Vittoria

(Di giovedì 25 marzo 2021) Mamma Chiara, papà Fedez e la piccolasono tornati a. L’accoglienza d’onore è spettata a, fratello maggiore che ha rivolto un tenero saluto alla nuova arrivata, facendole trovare anche un piccolo lavoretto fatto a mano. La reazione del bambino è stata immortalata da Fedez nelle storie di Instagram. “La nostra” con un cuoricino, una foto insieme alla piccola, con la mano del papà che spunta nell’inquadratura: così Chiara Ferragni su Instagram ha annunciato via social, il 23 marzo, la nascita della secondogenita. Tantissimi gli auguri ricevuti dai follower, ma anche da personaggi famosi e del mondo dello spettacolo. Fedez ha postato la stessa immagine, ricevendo anche lui oltre un milione di like. “Ho venti minuti di sonno, ma sto bene sono in ospedale con le mie ragazze siamo tutti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez tornano

Yahoo Notizie

Milano, 25 marzo 2021 - Chiara Ferragni e sua figlia Vittoria, nata il 23 marzo ,a casa. Come succede sempre quando il parto e l'immediato post parto non hanno presentato ...casa, ...E in questo febbraio 2020 ci aspettiamo un'altra storica reunion:i Ricchi e Poveri, ... "Eravamo idell'epoca ", la definizione della showgirl. Le telecamere di Sanremo 1995 non li ...Milano, 25 marzo 2021 - Chiara Ferragni e sua figlia Vittoria, nata il 23 marzo, tornano a casa. Come succede sempre quando il parto e l'immediato post parto non hanno presentato problemi e dunque il ...Dopo mesi di attesa finalmente la bambina è venuta al mondo e la sua prima foto, postata sui social dai Ferragnez, ha ottenuto milioni di like e di commenti. A congratularsi con la coppia sono stati ...