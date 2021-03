Guidonia | in strada nonostante provvedimento carcerazione | arrestato 45enne

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Si aggirava, curiosando, tra le strade presidiate dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli impegnati nell’operazione, che, due giorni fa, ha sgominato una fiorente attivita’ di spaccio in una ‘piazza’ nella zona di Ponte di Nona e ad eseguire 22 misure cautelari. La sua presenza non e’ passata inosservata ai militari della Tenenza diimpegnati nell’operazione, che hanno deciso di identificarlo: e’ cosi’ che a carico di un romano di 45 anni, con precedenti e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, e’ emerso undi espiazione di pena detentiva per spaccio di droga emesso il 22 marzo scorso dalla Corte d’Appello di Roma. L’uomo e’ stato quindie accompagnato in caserma, dove rimane in attesa di conoscere in quale istituto di pena dovra’ scontare 5 anni e 11 giorni di reclusione. A ...