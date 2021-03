Duplice tentato omicidio | restano dentro i sicari di Ponticelli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –in carcere Giuseppe Righetto e Nicola Aulisio accusati di, ricettazione e porto abusivo di armi da fuoco aggravati dal metodo mafioso. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli ha convalidato il fermo della Dda di Napoli per i due ritenuti esponenti del clan De Luca Bossa – Minichini – Casella, del quartiere(Napoli) in contrasto con i De Martino. Le indagini risalgono all’autunno del 2020 dopo due tentati omicidi. Il primo il 7 ottobre in via Fratelli Grimm, quando è stato ferito alla schiena con un colpo d’arma da fuoco a carica multipla il pregiudicato Rodolfo Cardone, legato al clan De Martino, e il 2 novembre, in via Argine, quando è stato ferito Rosario Rolletta, sempre del clan De Martino, con l’esplosione di alcuni colpi calibro ...