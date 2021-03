DS 4 - Aperte le prenotazioni per la serie limitata La Première (Di giovedì 25 marzo 2021) Prende il via la campagna di prevendite online dedicata alla DS 4 nell'edizione limitata di lancio La Première. L'esclusiva versione inaugurale della Suv-coupé francese è caratterizzata da una colorazione dedicata, coniugata a un abitacolo con tecnologie di ultima generazione e ricercato nei dettagli. Due le motorizzazioni disponibili: la PureTech 180 oppure la E-Tense 225 con tecnologia plug-in hybrid, offerte rispettivamente a partire da 46.250 e 52.750 euro. Livrea dedicata, interni curati. La DS 4 La Première sfoggia una livrea bicolore, caratterizzata da una nuova tonalità di grigio per la carrozzeria con il tetto nero a contrasto. La personalizzazione stilistica passa, quindi, per la calandra nera con dettagli cromati, lo stemma 1 (distintivo della serie speciale) sul cofano e gli specifici cerchi di lega ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 marzo 2021) Prende il via la campagna di prevendite online dedicata alla DS 4 nell'edizionedi lancio La. L'esclusiva versione inaugurale della Suv-coupé francese è caratterizzata da una colorazione dedicata, coniugata a un abitacolo con tecnologie di ultima generazione e ricercato nei dettagli. Due le motorizzazioni disponibili: la PureTech 180 oppure la E-Tense 225 con tecnologia plug-in hybrid, offerte rispettivamente a partire da 46.250 e 52.750 euro. Livrea dedicata, interni curati. La DS 4 Lasfoggia una livrea bicolore, caratterizzata da una nuova tonalità di grigio per la carrozzeria con il tetto nero a contrasto. La personalizzazione stilistica passa, quindi, per la calandra nera con dettagli cromati, lo stemma 1 (distintivo dellaspeciale) sul cofano e gli specifici cerchi di lega ...

