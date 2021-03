Dott Castellacci | “Protocollo? Servirebbe uniformità da parte delle Asl”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il medico dello sport, ovvero il professor Enricoè intervenuto ai microfoni di Tmw dove ha toccato il tema relativo alda utilizzare in Serie A: "Una riflessione andava fatta da tutti, cioè che questi sono protocolli desueti - afferma il. Quando ci siamo resi conto che ildice una cosa ma che non può essere concretizzata perché chi decide sono le aziende sanitaria ci troviamo davanti a un problema di legge. Abbiamo visto che le partite perse a tavolino vengono poi ribaltate in giudizio, e non si capisce perché i protocolli, alla luce di una legge già vigente, non cambino. Ci vorrebbedavarie Asl sulle decisioni, è sconcertante veder decidere una cosa a Napoli e l'altra a ...

Enrico, ex medico della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell'infortunio di Rrahmani. 'Si tratta di un problema muscolare ma non c'è scritto di che grado, ...Giuntoli ha individuato già il sostituto: "Infortunio Mertens? Ci vogliono almeno 20\30 giorni" La muscolatura subisce delle micro lesioni ad ogni partita, e quando non c'è tempo di recuperare e guarire, diventano infortuni più seri – queste le parole di Enrico Castellacci, ex medico sociale ...