Da H&M, Nike e altri marchi critiche ai diritti violati nello Xinjang. Pechino risponde col boicottaggio dei loro prodotti (Di giovedì 25 marzo 2021) "Per le imprese che toccano la linea di fondo del nostro Paese, la risposta è molto chiara: non comprare!". Un messaggio chiaro quello che arriva dalla tv statale cinese Cctv, che chiede il boicottaggio dei prodotti H&M. Dalle colonne invece di Global Times parte la stessa richiesta nei confronti di Burberry, Adidas, Nike, New Balance e Zara. Tutti colpevoli di avere criticato lo Xinjang e la violazione dei diritti degli uiguri, e – come ha fatto esplicitamente H&M – di avere rifiutato l'acquisto del cotone della ragione perché frutto di lavoro forzato. Attacchi mirati che arrivano nel mezzo degli sforzi di Pechino per rigettare le accuse di genocidio e sfruttamento a danno di uiguri e altre minoranze musulmane, a pochi giorni dalle sanzioni imposte dall'Unione europea alla ...

